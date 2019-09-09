Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство

В понедельник, 9 сентября, в Киеве патрульные копы пресекли сразу две попытки совершить самоубийство. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-служба столичного управления патрульной полиции.

Так, на проспекте Бажана в Дарницком районе мужчина вылез из окна своей квартиры на 17 этаже, чтобы спрыгнуть вниз. Подоспевшие по вызову патрульные обнаружили, что подойти к потенциальному самоубийце и затащить силой в квартиру не удастся, т.к. он сидел на узком парапете и постоянно повторял фразу «Жизнь ничтожна и все проблемы закончатся, когда я прыгну...»

Сообщается, что на помощь пришел командир роты патрульной полиции Виталий Задорожный, который смог уговорить мужчину вернуться в безопасное место, рассказав свою историю жизни.

Позже в полицию поступило сообщение о мужчине, который «слонялся» по крыше здания возле станции метро «Житомирская». Прибывшие на место происшествия патрульные увидели человека на краю лифтовой шахты, который также намеревался прыгнуть вниз. Правоохранителям удалось незаметно подняться на крышу, подойти к мужчине и отвести его в безопасное место.

По данным полиции, мужчина был в отчаянии и рассказал, что не видит смысла в жизни из-за семейного конфликта, поэтому и поднялся на крышу, чтобы свести счеты с жизнью.

Видеозапись второго инцидента была опубликована на видеохостинге Youtube.

Как писала «Фраза», полицейские сняли девушку с моста и поймали в воздухе парня, который выпрыгнул из окна 9-го этажа.

Ранее сообщалось, что китаец более 100 раз пытался покончить с собой. Но его все время спасали...