Двум математикам удалось решить задачу, над которой все бились более полувека

Двум математикам – Эндрю Букеру и Эндрю Сазерленду – удалось решить задачку, над которой все бились с 1954 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет портал Science Alert.

Сообщается, что математическое задание заключается в следующем: необходимо представить натуральные числа менее ста в виде суммы кубов трех чисел.

Так, не были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42. Математики нашли разгадку.

Сообщается, что искомые ответы для числа 33 следующие: 8,866,128,975,287,528, −8,778,405,442,862,239 и −2,736,111,468,807,040.

Ответы для числа 42 таковы (для их поиска был подключен мощный компьютер Charity Engine): - 80538738812075974, 80435758145817515 и 12602123297335631.

Сообщается, что теперь исследователи будут «искать тройки кубов для чисел выше ста, где наименьшим нерешенным случаем остается число 114».

Как писала «Фраза», китайцы поймали странный сигнал из далекого космоса.