Эпичная драка в московском супермаркете стала хитом сети (18+)

В одном из супермаркетов Москвы произошла эпичная драка. Как выяснили журналисты «Фразы», она попала на видео и уже стала настоящим хитом в социальных сетях.

На кадрах видно, что хулиганы бьют продавцов.

Все это носит массовый характер.

Известно, что один из покупателей пытался похитить товар и его задержали, после чего и произошло это побоище.

Часть нападавших не попали в кадр – всего на продавцов напали около десяти человек.

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