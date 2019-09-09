В столичных вузах заметили голого курьера

Студенты нескольких киевских вузов сообщили о курьере Glovo, который совершал доставку в одних трусах. Как выяснили журналисты «Фразы», сначала его видели в Национальном техническом университете КПИ, а потом в Национальном авиационном университете.

Как видно на видео, снятом очевидцами и опубликованном на канале MetusMortis в YouTube, курьер в стрингах зашел в аудиторию прямо во время пар. Студенты предположили, что он проиграл спор.

На данный момент имя парня и мотивы его поступка остаются неизвестными.

Как сообщала «Фраза», в июле 2019 года в Сети появилось видео драки курьеров Glovo, столкнувшихся на мопедах.