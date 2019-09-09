Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей

У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей

В Атлантическом океане у побережья штата Джорджия произошла авария с грузовым судном Golden Ray. Как выяснили журналисты «Фразы», по неустановленной пока причине корабль перевернулся на бок, после чего на нем вспыхнул пожар.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на береговую охрану США, на борту судна находились 24 члена экипажа. На данный момент успешно эвакуированы 20 человек. Судьба еще четырех остается неизвестной.

Как отмечается, Golden Ray под флагом Маршалловых островов перевозил автомобили и следовал в порт Балтимора.

Как сообщала «Фраза», 3 сентября 2019 года у берега острова Санта-Крус в Калифорнии сгорел туристический корабль Conception, пользовавшийся популярностью у дайверов. Погибли как минимум 25 человек.

Тэги: США, пожар, мир, ЧП, кораблекрушение

Комментарии

Статьи

09.09.19 12:57

Неприятная правда про «слугу народа» Сергея Северина

Автор: Виктор Даль

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
08.09.19 08:45

Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США
09.09.19 15:54

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Автор: Виктор Авдеенко, «Апостроф»

Выбор редакции
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Как мы все умрём?
Как мы все умрём?
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+)

Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+)
09.09.19 14:00
546
Последние новости
09.09.19 15:53

У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
09.09.19 15:29

В день 78-летия начала блокады Ленинграда православные молились о 700 тыс погибших жителей и 2 млн освободителей
09.09.19 15:14

Китайцы поймали странный сигнал из далекого космоса
09.09.19 14:58

Загадочное ДТП на Киевщине: легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру
09.09.19 14:06

В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова
09.09.19 14:00

Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+)
09.09.19 13:51

Британка сняла на видео жуткое существо, которое к ней «упало с неба»
Фото и Видео
У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
Загадочное ДТП на Киевщине: легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру
Загадочное ДТП на Киевщине: легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова
Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+)
Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+)
Британка сняла на видео жуткое существо, которое к ней «упало с неба»
Британка сняла на видео жуткое существо, которое к ней «упало с неба»
Под Киевом вспыхнула нелегальная свалка
Под Киевом вспыхнула нелегальная свалка
Вооруженные преступники совершили кровавое нападение на инкассаторов в Житомире
Вооруженные преступники совершили кровавое нападение на инкассаторов в Житомире
Одесский митрополит УПЦ поздравил сестер милосердия Марфо-Мариинской обители с 5-летием служения
Одесский митрополит УПЦ поздравил сестер милосердия Марфо-Мариинской обители с 5-летием служения
Горбачева попросили выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира
Горбачева попросили выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира
В страшной аварии под Киевом погибли муж и жена (18+)
В страшной аварии под Киевом погибли муж и жена (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась
06.09.19 22:12

В 2020 снова будут выборы, а Киев отдадут Гусовскому, - модельный слив
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.