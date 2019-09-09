У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей

В Атлантическом океане у побережья штата Джорджия произошла авария с грузовым судном Golden Ray. Как выяснили журналисты «Фразы», по неустановленной пока причине корабль перевернулся на бок, после чего на нем вспыхнул пожар.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на береговую охрану США, на борту судна находились 24 члена экипажа. На данный момент успешно эвакуированы 20 человек. Судьба еще четырех остается неизвестной.

Как отмечается, Golden Ray под флагом Маршалловых островов перевозил автомобили и следовал в порт Балтимора.

Как сообщала «Фраза», 3 сентября 2019 года у берега острова Санта-Крус в Калифорнии сгорел туристический корабль Conception, пользовавшийся популярностью у дайверов. Погибли как минимум 25 человек.