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Британка сняла на видео жуткое существо, которое к ней «упало с неба»

Британка сняла на видео жуткое существо, которое к ней «упало с неба»

Жители британского города Кингстон-апон-Халл обнаружили у себя во дворе необычное существо. Как выяснили журналисты «Фразы», на прошлой неделе Венди Грэй и Энди Вир заметили на заднем дворе «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба».

Как сообщает издание Hull Live, они посадили его в стакан и попытались выяснить, что это бы это могло быть. В комментарии журналистам Грэй рассказала, что «оно выглядит так, будто его наполовину съели, и оно упало с неба». «Каждый раз, когда мы поднимаем стакан, оно начинает ползать. Никогда не видела ничего похожего. Его внутренности торчат наружу, но оно все еще двигается», — рассказала женщина, работающая медсестрой, добавив, что несмотря на то, что вернулась с ночной смены, после увиденного не смогла заснуть.

По данным издания, речь идет о гусенице винного бражника или походного дубового шелкопряда.

Отметим, что волоски последних покрыты токсинами, которые попадая на кожу или в дыхательные пути человека, способны вызывать воспаление или аллергическую реакцию.

Как сообщала «Фраза», в июле 2018 года жительница британского города Саутгемптон Бекс Дин обнаружила у себя под крыльцом странное существо, напоминающее толстого червя с крысиным хвостом.

Тэги: Великобритания, мир, существо, гусеница

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