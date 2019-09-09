Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+)

В Запорожье произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в минувшие выходные в местном парке Дубовая роща подрались девочки школьного возраста.

Соответствующее видео, снятое очевидцами, выложили в интернет.

Оно уже потрясло социальные сети, где многие пользователи выказывают свое возмущение происходящим.

На кадрах видно, как девочки-подростки не по-детски избивают друг друга руками и ногами, при этом собравшиеся малолетки подбадривают их и провоцируют продолжать драку.

Причина схватки пока неизвестна.

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Как писала «Фраза», на Запорожье вспыхнул пожар, после чего целый город остался без света.

Ранее на Запорожье военный устроил сокрушительное ДТП, в котором погибли четыре человека.