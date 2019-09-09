Горбачева попросили выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира

Президента Украины Владимира Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это известный российский политолог Станислав Белковский.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он объяснил, как это можно сделать.

Комментируя возвращение в Украину пленных, политолог сказал: «То, что президент Зеленский добился освобождения 35 политзаключённых – это уже огромная историческая заслуга. Причем обменял он их не на тысячу человек, как Беньямин Нетаньяху, а всего на 35 же».

Станислав Белковский заявил: «У меня нет никаких оснований подольщаться к Владимиру Александровичу, но я хочу сказать следующее. В общем, то, что он сделал, заслуживает Нобелевской премии мира».

Он сказал: «Я призываю Михаила Сергеевича Горбачнва, лауреата Нобелевской премии мира, друга и слушателя радиостанции «Эхо Москвы» номинировать Владимира Александровича Зеленского на Нобелевскую премию мира в этом году. Потому что у Михаила Сергеевича есть такое право и, может быть, я скажу сейчас что-то неполиткорректное, но не так уж много лет осталось, пока Михаил Сергеевич может этим правом воспользоваться. Самое время это сделать».

Как писала «Фраза», Богдан сказал Зеленскому странные слова во время встречи освобожденных украинцев в Борисполе.

Ранее у Зеленского опубликовали официальный список освобожденных украинцев.