В страшной аварии под Киевом погибли муж и жена (18+)

В воскресенье, 8 сентября, на окружной дороге под Обуховом (Киевская область) произошло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись автомобили Ford Kuga, Mercedes ML и «Москвич-2141».

Как передает «Информатор», Ford и Mercedes ехали в сторону Киева, а «Москвич» двигался из украинской столицы, после чего вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение.

Жертвами ДТП стали муж и жена 1967 года рождения, которые ехали в «Москвиче». Машину от страшного удара буквально разорвало пополам.

Кроме этого, с места аварии госпитализировали двух людей из Mercedes.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», момент жуткой аварии в Киеве попал на видео.

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