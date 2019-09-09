Богдан сказал Зеленскому странные слова во время встречи освобожденных украинцев в Борисполе

В сети появилось видео странного диалога между Владимиром Зеленским и Андреем Богданом во время торжественной встречи освобожденных украинцев в Борисполе. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансные слова главы Офиса президента попали в прямой эфир «Громадського».

В самом конце ролика можно увидеть, как Владимир Зеленский подходит к Богдану, пожимает ему руку, а тот смеясь говорит: «Я же говорил, что до Нового года поработаем ‒ и все».

«И все», ‒ согласился с ним глава государства.

Пользователи соцсетей выдвинули свои версии произошедшего. По мнению одних, Богдан имел в виду, что проблема полного обмена пленными между Россией и Украиной будет решена до Нового года. Другие же предположили, что после Нового года в высшем руководстве страны возможны кадровые перестановки.

Как писала «Фраза», самолет с освобожденными украинцами приземлился в Борисполе. Их встретил сам Зеленский.

Позднее у Зеленского опубликовали официальный список освобожденных украинцев.