В Киеве избитый мужчина попросил закурить… перед смертью

В субботу вечером, 7 сентября, на столичных Позняках от побоев умер 36-летний мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», перед смертью он попросил у прохожих сигарету.

Как передает «Информатор», тело погибшего правоохранители обнаружили на пересечении улиц Здолбуновской и Драгоманова.

Рядом с ним находились очевидцы, которые расссказали полицейским, что они видели этого мужчину еще живым на улице Драгоманова. Его лицо было разбито и он странно себя вел. Молодые люди предложили мужчине помощь, но тот сказал, что врачи ему не помогут. Он продолжил идти дальше. Очевидцы проследовали за ним. Мужчина шел и периодически падал.

Когда они дошли до Здолбуновской, мужчина попросил закурить. Закурив, он снова упал и больше уже не поднимался. Молодые люди вызвали «скорую», но, к сожалению, медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Сообщается, что при осмотре тела копы нашли записку с именем Лена и номером телефона. Правоохранители связались с женщиной, которая и помогла установить личность погибшего. Она рассказала, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, а телесные повреждения были еще утром.

На месте инцидента работали патрульные, медики «скорой помощи» и сразу две следственно оперативные группы ‒ Дарницкого РУ и столичного Главка. Точную причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

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