В Киеве молодой мужчина убил себя… флаконом от духов

В воскресенье ночью, 8 сентября, в Киеве произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на жилмассиве Позняки отчаявшийся мужчина прямо на улице наложил на себя руки.

Как передает «Информатор», благодаря камерам уличного наблюдения правоохранители выяснили, что бедняга всю ночь не находил себе места и перемещался по району. Приблизительно в 6 утра его окровавленное тело обнаружили прохожие возле дома на улице Анны Ахматовой, 1.

К сожалению, подоспевшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. По предварительным данным, он умер от потери крови ‒ на шее и на руках нашли несколько глубоких порезов.

Примерно в 15 метрах от трупа была огромная лужа крови и сумка с личными вещами. Среди крови правоохранители нашли осколки флакона от духов, а в сумке ‒ записку с именем Света и номером телефона.

Сообщается, что личность погибшего пока не установлена. На вид ему около 30 лет. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и сразу две следственно-оперативные группы ‒ Дарницкого РУ и столичного Главка. Подробности случившегося выясняются.

Как писала «Фраза», под Киевом застрелился водитель, оставив странную записку (18+)

Ранее на киевской окраине повесился еще совсем молодой парень, а на Оболони женщина погибла, прыгнув под поезд метро.