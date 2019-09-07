Самолет с освобожденными украинцами приземлился в Борисполе. Их встретил сам Зеленский

В субботу, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский лично встретил в бориспольском аэропорту соотечественников, освобожденных из российского плена. Как выяснили журналисты «Фразы», вместе с главой государства, узников Кремля встречали и высокопоставленные силовики.

Как передает «УП», сразу по приезду Зеленский ушел в VIP-терминал воздушной гавани, где стал ожидать прибытия «исторического» борта из Москвы.

Практически одновременно с ним туда прибыли глава МВД Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Сразу после приземления борта из Москвы, Зеленский отправился на аэродром, чтобы лично поприветствовать у трапа освобожденных украинцев.

Как писала «Фраза», самолет с пленными украинцами вылетел из Москвы. Навстречу ему летит борт с россиянами.

Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту собрались встречающие украинских узников Кремля. Однако что-то пошло не так.