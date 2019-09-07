Под Киевом «взбесившаяся» фура спровоцировала масштабное ДТП

В пятницу вечером, 6 сентября, на Одесской трассе под Киевом случилось масштабное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там водитель фуры не справился с управлением, в результате чего пять машин получили различные повреждения.

Как передает «Информатор», приблизительно в 22-20 злосчастная фура стояла на светофоре рядом с поворотом на Чабаны по направлению в Киев. Перед ней зеленый сигнал ждали несколько автомобилей.

Как только загорелся разрешающий сигнал, фура моментально влетела в Opel, который от удара догнал спринтер. Затем фура врезалась в «Газель», которая, в свою очередь, зацепила «Жигули».

Сообщается, что в аварии больше всего пострадал Opel и его водитель, которого госпитализировали с травмой ключицы и сотрясением мозга.

По словам участников ДТП, водитель фуры им рассказал, что «перепутал педали» и избежать столкновения уже не смог. Сам же виновник аварии от комментариев отказался.

На месте инцидента работали медики, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Как писала «Фраза», под Киевом эпично перевернулась фура.

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