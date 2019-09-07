Одиозную Гонтареву заподозрили в симуляции переломов после инсценированного ДТП

Одиозную экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву уличили в симуляции телесных повреждений, полученных якобы после наезда автомобиля в Лондоне. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мыслями с общественностью поделился блогер Константин Завонов.

«Друзья, скажите пожалуйста, почему Гонтарева заняла койку другой пациентки больницы, и почему её приборы не подключены к сети? Или она у нас работала под псевдонимом?» ‒ написал он, комментируя видеообращение Гонтаревой, записанное в больничной палате.

Ранее экс-глава НБУ поделилась видео из госпиталя и рассказала о своем самочувствии, а также провела экскурсию по палате. По ее словам, она лежит в госпитале в Паддингтоне.

Как писала «Фраза», Гонтареву решили силой тащить в суд несмотря на переломанные кости.

Ранее сообщалось, что бывшая глава Национального Банка Украины Валерия Гонтарева попала в больницу Лондона.

По данным СМИ, она получила переломы различной степени тяжести после того, как ее на пешеходном переходе сбил автомобиль.