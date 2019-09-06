На Позняках женщину сбили прямо на пешеходном переходе

В четверг, 5 сентября, на Позняках в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Урловской байкер сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по «зебре».

Как передает «Информатор», авария произошла приблизительно в 13-35. Байкер, который двигался по Урловской в сторону Анны Ахматовой, врезался в женщину, которая намеревалась пересечь дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам виновника ДТП, он увидел потерпевшую в самый последний момент, когда она вышла из-за припаркованной машины. Он пытался остановиться, но избежать столкновения не удалось.

Сообщается, что женщину госпитализировали в больницу с подозрением на перелом ноги и таза. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Как писала «Фраза», на окраине Киева человека сбили прямо на пешеходном переходе.

Ранее в Херсоне двух подростков сбили прямо на пешеходном переходе: появилось видео аварии.