Путин сально пошутил о кавказцах и японцах

Президент РФ Владимир Путин вновь странно пошутил. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Вместе с российским лидером присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Владимира Путина понесло. Он заявил: «Синдзо Абэ говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию».

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Как писала «Фраза», Зеленский по телефону кое о чем договорился с Путиным.