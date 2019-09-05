Игроки «Динамо» недовольны новым тренерским штабом

Известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганык в авторской передаче «Циганик Live» рассказал о ситуации, которая сейчас сложилась в киевском «Динамо». Как передает корреспондент «Фразы», по информации Цыганика, в команде в данный момент довольно много футболистов недовольны новым тренерским штабом.

В частности, футболисты высказали претензии тренеру после матча с луганской «Зарей» (ничья 2:2), во втором тайме которого киевляне просто остановились. Игроки, по словам Цыганыка, просто не понимают, как они готовятся к поединкам и чего от них хочет Михайличенко.

Если Хацкевич делал ставку на контроль мяча, то новый тренер требует от игроков выходить из обороны с помощью длинного паса. А для того, чтобы цепляться за мячи, нужно быть функционально готовыми, поэтому в «Динамо» сейчас идет активная работа на «физику». Скорее всего, именно этим и объясняется провал во втором тайме матча с «Зарей», ведь, судя по всему, киевляне играли под серьезными физическими нагрузками.

Игроки вынуждены по ходу сезона перестраиваться, но многие из них не могут найти общий язык с тренерским штабом относительно того, что они должны делать. И, по словам Цыганика, среди игроков достаточно много недовольных тем, какую игру сейчас строит Михайличенко».

Ранее «Фраза» сообщала, что Михайличенко возглавил «Динамо» 15 августа нынешнего года, заменив на этом месте Александра Хацкевича.