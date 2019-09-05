Ляшко призывает «на вилах вынести» депутатов и министров, а также угрожает сжечь здание ВРУ

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко призвал украинских фермеров и крестьян «вынести на вилах» членов правительства и депутатов, пообещав лично участвовать в сожжении здания парламента. Как выяснили журналисты «Фразы», такое заявление он сделал в связи с намерениями властей разрешить продажу земли иностранцам.

«Я предупреждал всех, что парламентские выборы будут боем за землю — кому она будет принадлежать. К сожалению, люди думали, что я шучу. А сегодня мы видим, как новая власть спешит продать землю, потому что понимает, что надо быстренько все продать, потому что завтра у них не получится. Мы не дадим им продать землю. Я призываю украинских крестьян и фермеров объединяться и дать решительный бой — вынести на вилах и этот новоизбранный парламент, и правительство. Я вместе с крестьянами сожгу к чертовой матери тот парламент, но мы не дадим продать наше будущее», — заявил политик.

О том, почему в Украине хотят открыть рынок земли для иностранцев, можно прочитать в материале «Фразы».