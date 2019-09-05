В Днепре автомобиль на большой скорости сбил пенсионерку – она погибла

Утром четверга, 5 сентября, в Днепре произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на проспекте Юрия Гагарина автомобиль Mazda насмерть сбил пенсионерку.

Как передает «Информатор», на вид погибшей около семидесяти лет.

Известно, что машина ехала на большой скорости. От сильного удара тело отбросило на тридцать метров.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре нашли странный женский труп без головы.

Ранее в Днепре пенсионер умер прямо на пороге магазина.