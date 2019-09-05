В Манчестере пассажир заменил пилота самолета и улетел в Испанию

Курьезный инцидент произошел на днях в Великобритании. Как выяснили журналисты «Фразы», о нем пишут местные СМИ.

Из аэропорта в Манчестере должен был вылететь самолет в испанский Аликанте, но рейс задержали, так как местный пилот не явился за штурвал.

Выход из ситуации был найден тут же: пассажир Майкл Бредли заявил, что у него есть лицензия на управление самолетами. После недолгого совещания пассажиры решили доверить управление воздушным судном ему.

Примечательно, что мужчина летел на отдых с женой и пятнадцатилетним сыном. Британец признался, что сесть за штурвал его заставила супруга, которая разозлилась из-за того, что их отпуск задерживается.

Самолет благополучно взлетел и приземлился в Испании.

Видео с борта:

Как писала «Фраза», в США самолет сел на оживленную трассу.