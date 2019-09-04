Кличко «погнали в шею» с должности главы КГГА. Он уже отреагировал

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал скандальное решение Кабинета министров, в соответствии с которым его уволили с должности главы КГГА. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли по этому поводу прославленный спортсмен озвучил на брифинге в среду, 4 сентября.

В частности, он заявил, что правительство сделало «шаг на пути к двоевластию в столице».

«По сути, прямое президентское управление... То, что происходит, ‒ незаконно. В Конституции прописано, что избранный киевлянами городской голова должен быть избран главой КГГА», ‒ сказал Виталий Кличко.

По его словам, решение Кабмина является «неконституционным и незаконным, а единственные, кто может уволить его с должности, ‒ это киевляне».

Он также подчеркнул, что Киевского городского голову можно выбрать только на выборах, а не назначать.

«Я убежден, ключевое задание ‒ люди должны выбирать человека, который ответственен исключительно перед ними. А не назначать человека сверху, который отвечает только той вертикали, откуда его назначили», ‒ резюмировал городской мэр.

В то же время он отметил, что пока еще не видел официального документа правительства с одобрением его увольнения.

Как писала «Фраза», Кличко тонко потроллил «черта» Богдана.

Ранее в Кабмине дали понять, что при Гройсмане Кличко никто не уволит.