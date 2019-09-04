Охранники одного из столичных ТРЦ заломали посетителю руки и волокли по полу в подсобку

В Оболонском районе Киева сотрудники ТРЦ Dream Town попали в громкий скандал — там охранники схватили посетителя и заломали ему руки. Как выяснили журналисты «Фразы», свои действия они оправдали тем, что мужчина якобы пытался украсть кроссовки.

«Киев оперативный» на своей странице в Facebook опубликовал соответсвующее видео.

В начале ролика видно, как посетитель и двое охранников «сцепились» возле входной двери. Позже мужчина уже лежал на земле, схваченный сотрудниками ТРЦ. А потом на ролике уже видно, как посетителя, который громко кричал, волокли по полу одного из магазинов прямо в подсобное помещение.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2011 года в Днепре 33-летний охранник супермаркета поймал 40-летнего гражданина на краже и избил его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

В декабре 2012 года охранник одного из супермаркетов Львова избил несовершеннолетнего.

В ноябре 2017 года в столичном супермаркете «Ашан», который находится на ул. Берковецкой, произошел неприятный случай. Охрана магазина задержала двоих несовершеннолетних девочек, а потом закрыла их в подсобке и обыскивала.

В мае 2018 года охранник киевского ТРЦ избил ребенка только за то, что тот сидел в кафе без еды.