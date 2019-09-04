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Из-за давки за халявой в Китае пострадали люди

Из-за давки за халявой в Китае пострадали люди

В Китае в провинции Сычуань при открытии нового супермаркета, который раздавал в честь этого бесплатные продукты, произошла давка. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали шестнадцать человек.

Людей госпитализировали с места ЧП.

Сообщается, что магазин открывался в 8-00, а уже за час до этого перед входом собралась толпа, которая штурмовала его.

Прибывшая полиция задержала самых активных «покупателей», супермаркет же временно закрыли.

Видео давки:

Как писала «Фраза», в Китае отморозок зарезал восемь школьников.

Тэги: Китай, мир, ЧП, давка

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