Из-за давки за халявой в Китае пострадали люди

В Китае в провинции Сычуань при открытии нового супермаркета, который раздавал в честь этого бесплатные продукты, произошла давка. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали шестнадцать человек.

Людей госпитализировали с места ЧП.

Сообщается, что магазин открывался в 8-00, а уже за час до этого перед входом собралась толпа, которая штурмовала его.

Прибывшая полиция задержала самых активных «покупателей», супермаркет же временно закрыли.

Видео давки:

Как писала «Фраза», в Китае отморозок зарезал восемь школьников.