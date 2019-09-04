На Черкасщине прямо на кладбище задушили женщину

На кладбище в поселке Драбов Черкасской области произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там злоумышленник напал на женщину, которая убирала на могилах родственников.

Как передает пресс-служба областной полиции, в Драбовское отделении полиции обратилась женщина, которая заявила о пропаже дочери. По ее словам, дочь отправилась на кладбище и больше не выходила на связь.

Сообщается, что тело потерпевшей со следами насильственной смерти было обнаружено на одной из могил.

В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его задержали на одной из улиц Драбова. При осмотре у мужчины полицейские обнаружили вещи, которые принадлежали потерпевшей.

Душегуб уже признался в содеянном. По его словам, накануне своего дня рождения решил «заработать» средства на его празднование незаконным способом. Он заранее приобрел эластичные бинты и перчатки, и ходил по поселку в поисках жертвы. Увидев женщину, которая шла в сторону кладбища, последовал за ней. Уже там, убедившись, что вокруг никого нет, злоумышленник напал на потерпевшую, избил ее и задушил. После этого снял с нее украшения, раздел, слегка прикрыл тело бурьяном, а одежду спрятал отдельно.

Во время обыска его домовладения полицейские нашли эластичные бинты, перчатки, одежду и обувь со следами крови.

Злоумышленник арестован. Ему объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. За содеянное ему грозит длительное тюремное заключение.

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