Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Черкасщине прямо на кладбище задушили женщину

На Черкасщине прямо на кладбище задушили женщину

На кладбище в поселке Драбов Черкасской области произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там злоумышленник напал на женщину, которая убирала на могилах родственников.

Как передает пресс-служба областной полиции, в Драбовское отделении полиции обратилась женщина, которая заявила о пропаже дочери. По ее словам, дочь отправилась на кладбище и больше не выходила на связь.

Сообщается, что тело потерпевшей со следами насильственной смерти было обнаружено на одной из могил.

В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его задержали на одной из улиц Драбова. При осмотре у мужчины полицейские обнаружили вещи, которые принадлежали потерпевшей.

Душегуб уже признался в содеянном. По его словам, накануне своего дня рождения решил «заработать» средства на его празднование незаконным способом. Он заранее приобрел эластичные бинты и перчатки, и ходил по поселку в поисках жертвы. Увидев женщину, которая шла в сторону кладбища, последовал за ней. Уже там, убедившись, что вокруг никого нет, злоумышленник напал на потерпевшую, избил ее и задушил. После этого снял с нее украшения, раздел, слегка прикрыл тело бурьяном, а одежду спрятал отдельно.

Во время обыска его домовладения полицейские нашли эластичные бинты, перчатки, одежду и обувь со следами крови.

Злоумышленник арестован. Ему объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. За содеянное ему грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», на Оболони женщину забили до смерти лопатой.

Ранее в Киеве маньяк пытался убить женщину-пенсионерку.

Тэги: Черкасская область, кладбище, поселок, убийство, ограбление, женщина, могила, криминал, общество, регионы, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.09.19 09:34

Марихуана, США и украинский Минздрав

Автор: Семен Хавевер

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
03.09.19 08:53

Гости из будущего

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Новый Кабмин Гончарука: кто стоит за министрами
03.09.19 13:17

Новый Кабмин Гончарука: кто стоит за министрами

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Марихуана, США и украинский Минздрав
Марихуана, США и украинский Минздрав
Марихуана, США и украинский Минздрав
Марихуана, США и украинский Минздрав
Как правильно понимать фильм «Паразиты»
Как правильно понимать фильм «Паразиты»
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 3 сентября 2019 года

Главные новости за 3 сентября 2019 года
03.09.19 18:59
1278
Последние новости
04.09.19 00:05

Боевики устроили кровавую бойню правительственным солдатам в Афганистане
03.09.19 21:04

Без Такама. Стало известно, где и когда состоится первый бой Усика в супертяжах
03.09.19 20:24

Из-за амбиций Зеленского Украину могут лишить безвиза с Евросоюзом
03.09.19 19:48

На Черкасщине прямо на кладбище задушили женщину
03.09.19 19:22

Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)
03.09.19 18:59

Главные новости за 3 сентября 2019 года
03.09.19 17:59

В Запорожье 15 сентября митрополит Лука массово обвенчает православные пары
Фото и Видео
На Черкасщине прямо на кладбище задушили женщину
На Черкасщине прямо на кладбище задушили женщину
На Черкасщине прямо на кладбище задушили женщину
На Черкасщине прямо на кладбище задушили женщину
Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)
Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)
В Москве столкнулись два самолета
В Москве столкнулись два самолета
В Индии тигр обглодал крестьянина
В Индии тигр обглодал крестьянина
«Слуга народа» попалась на интимной переписке во время заседания парламента
«Слуга народа» попалась на интимной переписке во время заседания парламента
В Калифорнии сгорел корабль с туристами – погибли десятки людей
В Калифорнии сгорел корабль с туристами – погибли десятки людей
На Ровенщине сторонники ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе
На Ровенщине сторонники ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе
В Китае отморозок зарезал восемь школьников (18+)
В Китае отморозок зарезал восемь школьников (18+)
Автор песни «Третье сентября» объяснил, что же она значит
Автор песни «Третье сентября» объяснил, что же она значит
ДТП на мосту Патона в Киеве: машины буквально разорвало на куски
ДТП на мосту Патона в Киеве: машины буквально разорвало на куски
fraza.ua
Новости блогосферы
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла

Опрос

Если бы я стал президентом Украины, то первым делом...

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.