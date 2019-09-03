В Калифорнии сгорел корабль с туристами – погибли десятки людей

В американской Калифорнии произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», у берега острова Санта-Крус сгорел туристический корабль Conception, пользовавшийся популярностью у дайверов.

Как сообщает местная полиция, на борту находились 39 человек – уже известно о 25 погибших.

При этом экипаж корабля не пострадал – он благополучно сбежал с пылающего судна. ЧП произошло ночью, и члены экипажа не стали даже будить спящих туристов, из-за чего они сгорела прямо в своих каютах.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

Как писала «Фраза», Калифорнию «накрыло» новым мощным землетрясением.

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