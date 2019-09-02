Появилось видео, как одиозный «черт» Годунок избил человека в Борисполе

В сети появилось видео, как одиозный секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок набросился с кулаками на переселенца из Луганска Игоря Петровскиса. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный инцидент был зафиксирован камерой, установленной в холле городской мэрии.

Как передает «Информатор», драка в Бориспольском горсовете произошла еще 29 августа. Пострадавшего Петровскиса госпитализировали с травмами головы. Он записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, Арсену Авакову и СБУ с просьбой не оставить это происшествие без внимания.

По его словам, Годунок напал на него сзади и бил головой об пол на глазах у сына потерпевшего. При этом секретарь горсовета кричал, что Борисполь ‒ его город и приезжим там не место.

Сообщается, что на данный момент продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления. Следователи уже подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет предназначена после выздоровления пострадавшего гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.

Как писала «Фраза», ранее Ярослав Годунок «попал в немилость» к самому президенту Владимиру Зеленскому. В частности, «Зе» изгнал его из зала во время рабочего совещания в Бориспольском горсовете.

Позднее выяснилось, что Зеленский так и не стал «добивать» одиозного «черта» из Борисполя.