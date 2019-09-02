Зеленский устроил скандал на линейке своего сына-первоклассника

Президент Украины Владимир Зеленский устроил скандал на школьной линейке своего сына-первоклассника. Как выяснили журналисты «Фразы», сын главы государства Кирилл пошел учиться в элитную Новопечерскую школу на Печерске.

Приведя своего сына на учебу утром понедельника, 2 сентября, Владимиру Зеленскому не понравилось, что ребенка снимают журналисты.

При этом его супруга Елена попыталась закрыть камеру корреспондента «Вестей» рукой.

Владимир Зеленский отреагировал резко. Он спросил журналистов: «Зачем вы моего сына снимаете?»

Видео:

В этой же школе, по данным СМИ, учатся дети боксера Александра Усика, известного врача Ростислава Валихновского, лидера фракции «Европейская солидарность» Артура Герасимова.

Как писала «Фраза», Зеленский психанул во время ночного заседания Верховной Рады.