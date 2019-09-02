В одном из кафе Киева конфликт между владельцами и гостями перерос в драку со стрельбой

Сегодня, 2 сентября, ночью в одном из кафе Киева на улице Константиновской произошел конфликт со стрельбой. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел между компанией, которая там отдыхала, и совладельцами заведения.

По информации ТСН, причиной конфликта стало якобы шумное поведение гостей. Компания из 15 человек уже после закрытия кафе попросили пустить их на летнюю площадку. Их согласились пустить при условии, что те будут себя вести тихо.

Однако спустя уже полчаса на летней площадке было очень шумно, на многочисленные замечания они не реагировали, а только возмущались и говорили, что они платят деньги и хотят отдыхать дальше.

«Я говорю: „Мало, что вы платите — здесь люди отдыхают“. И они начинают хозяина ресторана окружать толпой... Я одного выдергиваю, и все начинают драться. Чтобы это предотвратить, я применил стартовый пистолет», — рассказал один из совладельцев.

У ніч проти 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві сталася бійка зі стріляниною. Відео очевидця події. pic.twitter.com/SfRJRnlpW4 — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) 1 сентября 2019 г.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 апреля ночью в Киеве на Набережном шоссе кавказцы устроили стрельбу в плавучем ресторане «Веранда на Днепре», расположенном на дебаркадере.

В ночь с 28 на 29 июня в Оболонском районе Киева в ресторане «Каспий» агрессивный кавказец вступил в конфликт с посетителями, после чего вызвал вооруженную «группу поддержки».

8 июля ночью в Киеве на Троещине в ресторане Capri, который расположен по адресу улица Теодора Драйзера, 4а произошла стрельба.