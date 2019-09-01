Зеленский пообещал рассказать «громкую историю, которая очень плохо закончится»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» про одну из популярнейших партий Украины ‒ «Оппозиционную платформу ‒ За жизнь». Как выяснили журналисты «Фразы», свою «угрозу» глава государства озвучил во время интервью на канале «1+1».

В частности, «Зе» заявил, что «по ней (партии ‒ ред.) есть очень большие вопросы, его ли (Виктора Медведчука ‒ ред.) это партия или это такое временное объединение. Есть вопросы относительно финансирования этой партии, откуда у них такие деньги на финансирование телеканалов...»

При этом президент подчеркнул, что уже знает ответы на большинство этих вопросов и в скором времени данная информация будет обнародована.

«Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», ‒ резюмировал Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский психанул во время ночного заседания Верховной Рады.

Ранее Зеленский в Варшаве заявил об угрозе для всей Европы.