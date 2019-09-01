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Поветкин сделал смелое заявление после боя с «ненастоящим» Фьюри

Поветкин сделал смелое заявление после боя с «ненастоящим» Фьюри

Российский боксер-супертяж Александр Поветкин (35-2, 24 КО) сделал смелое заявление, комментируя победу над британцем Хью Фьюри (23-3, 13КО). Как выяснили журналисты «Фразы», «Русский витязь» теперь готов встретиться в ринг с прославленным братцем своей «жертвы».

В частности, отвечая на вопрос корреспондента о своих планах на будущее, Поветкин заявил, что свой следующий бой он хотел бы провести против Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО), который, по словам боксера, «много говорит, что он (Поветкин ‒ ред.) чего-то не хочет».

«А я всегда готов. Есть возможность с ним встретиться теперь... Надеюсь, он (бой ‒ ред.) получится», ‒ резюмировал российский боксер.

Как писала «Фраза», Усик официально отказался от боя с Поветкиным. Стало известно, почему.

Ранее сообщалось, что российский боксер Поветкин попался на допинге.

Тэги: мир, бокс, боксер, WBA, WBC, спорт, Александр Поветкин, Тайсон Фьюри, поединок

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