Под Киевом застрелился водитель, оставив странную записку (18+)

В воскресенье, 1 сентября, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святощинского района произошло самоубийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там в автомобиле покончил с собой мужчина средних лет.

Как передает «Информатор», в салоне авто правоохранители обнаружили огнестрельное оружие и предсмертную записку с текстом «Теперь ты веришь», а в самой машине выстрелом было разбито водительское стекло.

Пока неизвестно, кому была адресована записка. Личность водителя, которому было около 50 лет, устанавливается.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фраза», на Николаевщине кандидат в народные депутаты застрелился из охотничьего ружья.

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