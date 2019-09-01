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В США произошла очередная кровавая бойня ‒ в этот раз в Одессе

В США произошла очередная кровавая бойня ‒ в этот раз в Одессе

В субботу, 31 августа, в американском городке Одессе (округ Эктор, Техас) произошло массовое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там 35-летний мужчина открыл огонь по людям возле торгового центра.

Как передает Fox4, в результате инцидента 5 человек погибли и по меньшей мере 20 получили ранения.

Изначально преполагалось, что стрельбу ведут двое, однако позже выяснилось, что стрелок был один. Подозреваемого идентифицировали как «белого мужчину в возрасте около 35 лет».

Сообщается, что злоумышленника ликвидировали подоспевшие полицейские. Мотивы преступления еще не известны, как неизвестно и то, из какого оружия он стрелял. Правоохранительные органы ведут расследование.

Как писала «Фраза», в Техасе неизвестный в церкви убил более 20 человек.

Ранее в Техасе последователь Брентона Тарранта убил из «калаша» сразу 20 человек.

Тэги: США, полиция, общество, Одесса, мир, расстрел, Техас, криминал, стрелок, массовое убийство, торговый центр

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