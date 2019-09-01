Большой бокс в Лондоне: Ломаченко технично переиграл Кэмпбелла

В Лондоне на арене О2 состоялся долгожданный боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», кроме титулов, которыми владеет «Лома» (WBA и WBO), на кону стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC и пояс журнала The Ring.

Бой двух олимпийских чемпионов получился очень зрелищным и напряженным. Пользуясь преимуществом в росте, Кэмпбелл старался держать своего оппонента на расстоянии, отрабатывать по корпусу и молниеносно контратаковать, когда украинец сокращал дистанцию.

Тем не менее, Ломаченко смог приспособиться к подобной тактике и раз за разом наносил своему сопернику чувствительные «уколы».

«Лома» был близок к нокдауну уже в четвертом раунде, однако британца спас гонг. Следующие раунды украинец просто гонял Кэмпбелла по рингу, периодически зажимая у канатов. Развязка наступила в 11-м раунде, когда Кэмпбелл пропустил удар правой в челюсть и опустился на колено ‒ нокдаун.

В 12-м раунде британец сначала ударил Ломаченко ниже пояса, а потом вообще уложил на настил борцовским приемом. Судья в ринге подобные «трюки» оставил без внимания.

Однако, Кэмпбелла это не спасло. Единогласным решением судей (119-109, 118-111, 118-111) победу одержал Ломаченко. Это его 14-я победа на профессиональном поприще.

Как писала «Фраза», Ломаченко провел «дуэль взглядов» со своим ближайшим соперником.

Ранее сообщалось, что Ломаченко прошел обследование и теперь может вздохнуть спокойнее.