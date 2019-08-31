В Киеве на Оболони полыхал 25-этажный дом

В субботу днем, 31 августа, на столичной Оболони произошел крупный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на улице Бережанской вспыхнул еще не введенный в эксплуатацию 25-этажный жилой комплекс.

Как передает «Киев Оперативный», на месте ЧП работают пожарные, правоохранители и врачи скорой помощи.

Данных о пострадавших пока нет.

На обнародованных кадрах видно, что возгорание произошло на торце дома, а черный дым от пожара можно было наблюдать с расстояния в несколько километров.

Как писала «Фраза», один из Канарских островов охватил гигантский пожар.

Ранее в Киеве на Оболони сгорел трамвай, а на Одесщине вспыхнул детский развлекательный центр.