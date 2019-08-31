В США едва не зарезали убийцу Кеннеди

В пятницу, 30 августа, в исправительном учреждении Ричарда Донована (Сан-Диего, Калифорния) произошло нападение на 75-летнего Сирхана Бишару Сирхана, который в 1968 году застрелил сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на исправительный департамент штата.

Отмечается, что работники тюрьмы быстро отреагировали на инцидент, когда обнаружили заключенного с колотыми ранами.

Серхан был доставлен в городскую больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время убийца Кеннеди находится в стабильном состоянии.

В свою очередь, правоохранители уже вычислили злоумышленника, напавшего на Серхана, и изолировали его.

Как писала «Фраза», американские ученые косвенно доказали вину предполагаемого убийцы Кеннеди.