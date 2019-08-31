На Житомирщине легковушка с нардепом на огромной скорости врезалась в КамАЗ

В пятницу, 30 августа, в Житомирской области случилось ДТП, в котором пострадал депутат от «ЕС» Михаил Бондарь. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный инцидент произошел приблизительно в 17-50 на 111-м км автодороги Киев ‒ Чоп.

Как передает Zaxid.NET, автомобиль Mitsubishi Lancer, в котором находился народный избранник, на большой скорости совершил столкновение с КамАЗом, после чего легковое авто перевернулось.

Сейчас Бондарь, водитель легковушки и еще двое пассажиров находятся в Коростышевской районной больнице. Пострадавших осматривают медики. По предварительным данным, у депутата сломаны ребра.

По данным «Цензор.нет», Бондар ехал из Киева на выходные к семье в Сокаль Львовской области. Нардеп воспользовался сервисом поиска автомобилей BlaBlaCar.

Как писала «Фраза», в Лондоне автомобиль переломал кости экс-главе НБУ Гонтаревой.

Ранее на Волыни в ДТП погиб депутат.