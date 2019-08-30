Появилось видео, как в Киеве нацмен на «Мерседесе» разорвал на куски молодую девушку

В сети появилось видео смертельной аварии, которая произошла ночью 20 августа на Академгородке в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный инцидент был зафиксирован камерой уличного наблюдения.

Как передает «Информатор», автомобиль Mercedes двигался в направлении станции метро «Академгородок» на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу.

Сила и скорость столкновения была такой, что потерпевшей оторвало ногу и другие части тела. Прибывшим же на место медикам оставалось только зафиксировать смерть.

Mercedes же затормозил уже возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия.

Правоохранители смогли установить личность водителя. Им оказался некий Кулматов Рахмонжон Кундузович 1979 года рождения. Его объявили в розыск.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Как писала «Фраза», в центре Киева внедорожник Range Rover выбросило с дороги прямо в толпу прохожих.

Ранее в сети появилось видео, как в Харькове патрульные копы сбили людей прямо на пешеходном переходе.