В Киеве нелегалы перерезали горло молодому парню

Столичные сыщики в кратчайшие сроки смогли раскрыть убийство 22-летнего таксиста, которое произошло на Окружной дороге ночью 28 августа. Как выяснили журналисты «Фразы», подробности резонансного преступления на брифинге озвучил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

По словам правоохранителя, лица, причастные к убийству ‒ 34-летний мужчина и 25-летняя женщина ‒ являются гражданами Молдовы и вместе со своим 4-месячным ребенком пребывают на территории Украины нелегально.

В ту злополучную ночь семья молдаван словила случайную машину такси, Toyota Corolla 2017 года выпуска. Во время движения водителю был нанесен один удар ножом в шею, но, судя по следам в машине, попыток было несколько. После этого раненый водитель смог выскочить из машины и скончался на проезжей части от кровопотери. Во время убийства 4-месячный ребенок находился в автомобиле на руках у матери.

Сообщается, что глава семейства похитил у потерпевшего два телефона и 70 грн. По словам Крищенко, убийца не подумал, что расчет в этой службе такси безналичный. Орудие убийства злоумышленник выбросил в траву.

В свою очередь, утром в полицию обратились представители службы такси и сообщили, что пропал таксист и машина. Благодаря трекеру машину удалось найти в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района. Также было установлено, что преступники пытались воспользоваться банковскими картами убитого.

Мужчине инкриминируют ч.2 ст.115 УК Украины («умышленное убийство»). Действиям его спутницы жизни еще предстоит дать правовую оценку.

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