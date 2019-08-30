В Севастополе оккупант из Дагестана наехал на маленького мальчика и избил его маму

В оккупированном Севастополе военнослужащий Вооруженных сил РФ напал на женщину с ребенком после того, как наехал на нее автомобилем. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает канал Подъем в Telegram.

В частности, как сообщается, инцидент произошел, когда рядовой Алиев ушел в «самоволку», чтобы покататься со своим братом, который приехал из Дагестана. Вечером возле пляжа «Омега» они на своем BMW задели трехлетнего ребенка, который шел с матерью. В ответ на замечание женщины солдат выскочил из машины и стал ее избивать.

После этого братья также избили мужчину, который решил вмешаться в конфликт. Как рассказала одна из свидетельниц случившегося, «вот этот вот чувак наехал на женщину с ребенком, потом вышел с машины и начал ее пинать, вышел, начал „корочками“ своими махать, что он тут может всех поубивать». «Женщина в крови, а ему весело», — заключила очевидица.

По данным сообщества InformNapalm, нападавший проходит службу в 15-й ракетной бригаде береговой обороны ВС РФ (в/ч 80 365), которая была создана оккупантами в 2014 гу после перебазирования 46 отдельного берегового ракетного дивизиона морской пехоты из состава Каспийской флотилии РФ (в/ч 85 103, г. Каспийск, Республика Дагестан).

Видео с места происшествия также опубликовал канал The Caucasus Post в YouTube.

Как сообщала «Фраза», в начале 2016 года оккупационный «государственный комитет по ценам и тарифам» Крыма просчитал внедрение двухставочного тарифа на водоснабжение и водоотведение.