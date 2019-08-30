В Днепре пенсионер умер прямо на пороге магазина

Утром пятницы, 30 августа, в Днепре произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», по адресу проспект Героев, 32 на пороге магазина «Домовичок» умер восьмидесятилетний пенсионер.

Как передает «Информатор», полиция выяснила, что у мужчины стало плохо с сердцем, и он упал у входа. Выяснилось, что он жил поблизости со своими родственниками.

Врачей вызвали работники магазина, но когда «скорая помощь» приехала, дедушка был уже мертв.

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Как писала «Фраза», в Днепре нашли странный женский труп без головы.