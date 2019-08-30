В Киеве на Оболони сгорел трамвай. Очевидцы сняли видео

В Киеве в районе станции метро Минская загорелся трамвай с пассажирами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook.

В частности, как сообщается, огонь вспыхнул в кабине водителя предварительно из-за короткого замыкания.

Когда начался пожар, водитель трамвая сразу открыл все двери, и все находившиеся в нем пассажиры были эвакуированы. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Очевидцы опубликовали видео инцидента.

Как сообщала «Фраза», 10 февраля 2006 года в Киеве по улице Алма-Атинской во время движения трамвая по маршруту 33 возник пожар, в результате которого огнем был поврежден салон вагона. Жертв и пострадавших не оказалось. Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электросети вагона.

8 июня 2008 года на ул. Борщаговской, в районе КПИ, загорелся скоростной трамвай, следовавший по маршруту № 1к. Как рассказали пассажиры и очевидцы происшествия, трамвай преспокойненько ехал, когда водитель резко затормозил и попросил пассажиров выйти из вагонов, что позволило избежать жертв.

Осенью 2010 года в Днепровском районе Киева дотла сгорел трамвай. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В феврале 2014 года в одном из вагонов трамвая № 33, который ехал по улице Курнатовского в сторону проспекта Навои в Киеве, произошло задымление и возгорание. Он остановился, водитель выпустил пассажиров. В результате возгорания никто не пострадал.

13 ноября 2017 года в Киеве в час пик загорелся один из вагонов скоростного трамвая.