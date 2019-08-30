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УПЦ: В Элладской Церкви понимают, что Константинопольский Патриарх совершил ошибку

УПЦ: В Элладской Церкви понимают, что Константинопольский Патриарх совершил ошибку

В Элладской Православной Церкви не хотят идти на открытую конфронтацию с Константинополем, но четко понимают: признание ПЦУ со стороны какой-либо Церкви разделит православный мир на две части. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич сказал в своем комментарии на «Першому козацькому» по итогам заседания Священного Синода Элладской Церкви, который проходил в Афинах 26-28 августа.

«Текст решения Синода стал основанием для некоторых информационных агентств сказать о том, что Элладская Церковь признала каноничным способ предоставления автокефалии ПЦУ, что является перекручиванием самого текста, – пояснил спикер УПЦ. – Дело в том, что Элладская Православная Церковь признала именно право Константинополя давать автокефалию. Подобные фразы были также в письме Архиепископа Анастасия, Предстоятеля Албанской Церкви, и в письме Синода Кипрской Православной Церкви. Но они не касаются признания самой Церкви».

Протоиерей подчеркнул: Элладская Церковь не признала ПЦУ, поскольку четко понимает, что украинский случай является особенным и не может стоять в одном ряду с предоставлением автокефалий другим Церквям.

 

«В Элладской Церкви четко понимают, где раскол, а где нет, что Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил ошибку, – добавил представитель УПЦ. – Вместе с тем, на них оказывается давление, и они не хотят вступить в открытую конфронтацию с Константинопольским патриархатом. Но они не могут изменить истине и сказать, что то, что является, очевидно, неправильным, – правильное, не могут назвать черное белым».

По его мнению, «Греческие Церкви не хотят как-то обижать Константинополь», от которого они сами получили автокефалию, и «дают ложку меда», признавая само право Константинопольского Патриархата предоставлять автокефалию.

При этом в УПЦ, отметил протоиерей Николай, решение Элладской Церкви считают взвешенным и в целом оценивают позитивно.

«Мы понимаем всю ситуацию, в которой оказалась Элладская Церковь, и видим, что она не хочет брать на себя ответственность за разделение православного мира, – уточнил он. – Потому что любая другая Церковь, которая присоединится к этому решению Константинополя, будет первой, фактически, в разделении православного мира на две части: тех, кто будет признавать ПЦУ, и тех, кто не будет».

По его словам, пока что есть оптимистические основания надеяться, что Элладская Церковь выстоит, а «украинский вопрос», который является очень важным и фактически угрожает всеправославному единству, вынесут на всеправославное обсуждение.

«Автокефалии других Церквей, которые провозглашались в XIX – начале XX века, такими не были – они не разделяли православный мир, […] не было таких беспрецедентных, подчеркиваю, решений Константинопольского патриархата», – подытожил протоиерей Николай Данилевич.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Синоде Элладской Церкви назвали служителей ПЦУ нерукоположенными и запрещенными.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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