Зеленский психанул во время ночного заседания Верховной Рады

У президента Украины Владимира Зеленского сдали нервы во время ночного заседания Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», главу государства достали крики народных депутатов.

Парламентарии очень шумно обсуждали один из рабочих вопросов, на что Владимир Зеленский отреагировал весьма нервно.

Он не удержался и крикнул им: «Ну что вы орете все время?» После этого он выругался и стукнул кулаками по столу.

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Как писала «Фраза», Зеленский заявил, что украинские казаки взяли штурмом французский Дюнкерк.