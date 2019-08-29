Ломаченко призвал фанатов не спать в ближайшую субботу

Прославленный украинский боксер Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) призвал болельщиков не пропустить его бой против британца Люка Кэпмбелла (20-2, 16 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», грандиозное спортивное событие состоится в субботу, 31 августа, на лондонской арене O2.

«Не спите в субботу ночью», ‒ произнес Ломаченко на английском языке.

Кроме титулов, которыми владеет украинец (WBA и WBO), на кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC и пояс журнала The Ring.

Lomachenko has a message for his British fans.... ???????? pic.twitter.com/EaMmb9DiFY — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 29 августа 2019 г.

Как писала «Фраза», Ломаченко провел «дуэль взглядов» со своим ближайшим соперником.

Ранее сообщалось, что Ломаченко прошел обследование и теперь может вздохнуть спокойнее.