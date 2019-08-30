Парочка американских пенсионеров эпично отбилась от медведицы

В американском городке Пайн (штат Колорадо) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут медведица напала на супругов-пенсионеров.
71-летний Джон Джонсон вечером пошел проверить шум на крыльце, где наткнулся на медведицу и медвежонка, которые ели объедки.
Агрессивное животное набросилось на старика, и тому пришлось отбиваться от медведицы кулаками. Но на помощь мужу прибежала его супруга Джордж-Энн Филд, которая отпугнула зверюгу битой, после чего та, прихватив звереныша, сбежала.
Полиция сообщает, что уже нашли медведицу – ее усыпили. Согласно закону штата такая участь ждет всех агрессивных медведей.
Как писала «Фраза», в США медведь угнал автомобиль и попал на нем в ДТП.
Ранее российский депутат пожаловался, что медведь задрал у него дюжину лошадей.