Парочка американских пенсионеров эпично отбилась от медведицы

В американском городке Пайн (штат Колорадо) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут медведица напала на супругов-пенсионеров.

71-летний Джон Джонсон вечером пошел проверить шум на крыльце, где наткнулся на медведицу и медвежонка, которые ели объедки.

Агрессивное животное набросилось на старика, и тому пришлось отбиваться от медведицы кулаками. Но на помощь мужу прибежала его супруга Джордж-Энн Филд, которая отпугнула зверюгу битой, после чего та, прихватив звереныша, сбежала.

Полиция сообщает, что уже нашли медведицу – ее усыпили. Согласно закону штата такая участь ждет всех агрессивных медведей.

This is SCARY! A bear and her two cubs break into a couple's home in Pine... the bears attack a man, while his wife chases them out with a baseball bat! Full story on @KDVR @channel2kwgn. pic.twitter.com/a5sdO3V9la — Christine Rapp (@christinerappwx) 28 августа 2019 г.

Как писала «Фраза», в США медведь угнал автомобиль и попал на нем в ДТП.

Ранее российский депутат пожаловался, что медведь задрал у него дюжину лошадей.