Илон Маск пожаловался, что людей на Земле становится слишком много. Возможно, некоторых придется переселить на Марс

Основатель компании SpaceX Илон Маск вновь отметился скандальными заявлениями, граничащими с расизмом. Как выяснили журналисты «Фразы», он пожаловался, что людей на нашей планете становится слишком много, а главная проблема в данном вопросе – Китай.

Об этом он заявил на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, дискутируя с китайским миллиардером Джеком Ма.

Илон Маск сказал: «Самая большая проблема, с которой столкнётся мир в следующие двадцать лет, – демографический коллапс».

Он заявил: «Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв. Проблема населения станет большим вызовом».

Также изобретатель добавил: «Возможно, 1,4 миллиарда людей в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесёт очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти».

Джек Ма пошутил, что можно переселить людей на Марс.

Илон Маск ответил: «На Марсе тоже нужны люди. Сейчас там нет людей, одни машины».

Как писала «Фраза», известный китайский миллиардер предрек переход человечества на 12-часовую рабочую неделю.