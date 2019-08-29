В Киеве появится новый мост. Он порадует пассажиров поездов

В Киеве вот-вот откроется новый мост. Как выяснили журналисты «Фразы», он появится на железнодорожной станции «Киев-Демеевский».

Как передает «Укрзализныця», работы по его строительству, которые начались в прошлом году, близки к завершению.

Длина моста составит 108 метров. Его стоимость пока уточняется.

Известно, что мост соединит два столичных района – Печерский и Голосеевский. Новый мост должен порадовать пассажиров поездов.

Как писала «Фраза», в Киеве «устал» еще один мост.

Ранее внутри стеклянного моста Кличко поселились мухи.