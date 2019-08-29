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Чересчур хитрая собака из Таиланда удивила соцсети

Чересчур хитрая собака из Таиланда удивила соцсети

В Таиланде очевидцы сняли очень хитрую собаку. Как выяснили журналисты «Фразы», увидели ее на улицах Бангкока.

Видео собаки уже активно обсуждают в социальных сетях.

Видно, что животное решило пойти на хитрость, чтобы выпросить у людей еду: для этого собака притворилась покалеченной, принявшись жалобно тянуть задние лапы по асфальту.

Люди говорят, что подобный трюк хитрое животное исполняло неоднократно, а люди верили ей.

Видео:

Как писала «Фраза», врачи выяснили, что собаки помогают «укрепить» сердце.

Тэги: Таиланд, мир, собака, курьезы

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