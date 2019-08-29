Известная американская телеведущая погибла при попытке установить новый рекорд скорости

В США в пустыне Алворда (Орегон) погибла популярная телеведущая Джесси Комбз. Как выяснили журналисты «Фразы», ей было всего 39 лет.
Трагедия произошла при попытке установить новый рекорд скорости.
Джесси Комбз села в реактивный автомобиль и попробовала взять отметку в 996 километров в час, однако не справилась с управлением.
Телеведущая скончалась на месте.
Зрителям Джесси Комбз известна по шоу «Разрушители легенд».
Ранее ей удавалось разгоняться до скорости 777 километров в час.
Как писала «Фраза», в Колумбии военные рухнули с огромной высоты во время авиашоу.
Ранее в Турции разбился автобус с десятками школьников.